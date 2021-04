Las autoridades griegas inician el desalojo de un campamento de migrantes de Lesbos

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades griegas han iniciado este sábado de madrugada el desalojo del campamento de migrantes de 'Kara Tepe 1', "uno de los pocos lugares en Lesbos que todavía proporcionaba algo de dignidad y seguridad" a personas vulnerables, según la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF).

El Gobierno de Grecia ya procedió hace unos meses a cerrar el campamento de Pikpa, en el marco de una reorganización que tendría como fin último el traslado de los migrantes al denominado "Moria 2.0", el enclave heredero del que quedó destruido por un incendio en septiembre de 2020.

This morning at 5am, when it was still dark & while it was raining, 50 vulnerable refugees were moved by the Greek police from Kara Tepe 1 to a new tent in the hellish Moria 2.0. 1/3 pic.twitter.com/Ykb5BoJ380