Autoridades hutíes condenan a muerte a nueve supuestos espías de Israel, EEUU y Arabia Saudí

Archivo - Desfile militar por fallecidos en ataques en Saná, Yemen - Europa Press/Contacto/Osamah Yahya - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La División Criminal Especializada de las autoridades instauradas por los hutíes en el centro y norte de Yemen han confirmado este lunes la condena a muerte de nueve personas acusadas de espionaje para Israel, Estados Unidos y Arabia Saudí.

La sentencia incluye a otras cuatro personas que han sido condenadas a penas de cárcel, según recoge la agencia de noticias oficial de los hutíes, Saba. Dos de ellos han visto conmutada su pena de muerte por condenas de diez años de cárcel y los otros dos quedarán en libertad tras haber cumplido ya la pena de cárcel prevista.

Los sospechosos formaban parte de una red de espionaje vinculada a los servicios secretos de estos tres países, según la sentencia, firmada por el juez Abdulá al Nayar. La sentencia declara inocentes a otros dos acusados que habían sido condenados en un tribunal inferior y mantiene la absolución para otros dos imputados.

Una primera sentencia del tribunal de primera instancia emitida el 22 de noviembre condenaba a muerte a un total de 17 acusados, a diez años de prisión a dos más y absolvía a otros dos. La sentencia señala que dieron información sensible política, militar y de seguridad y la ubicación de emplazamientos e instalaciones estratégicas.

Asimismo reclutaron a otros ciudadanos y colocaron equipo de vigilancia a cambio de dinero, lo que derivó en ataques contra ubicaciones militares y civiles y la muerte de cientos de personas.