Las autoridades hutíes de Yemen denuncian cuatro civiles muertos en ataques de la coalición liderada por Arabia Saudí

AL-JAWF, Sept. 7, 2026 -- A video screenshot shows smoke rising from a prison after an airstrike in Al-Jawf Province, Yemen, Sept. 7, 2026. An airstrike hit a prison in Houthi-controlled Al-Jawf province in northern Yemen on Monday, causing casualties, H - Houthi Media Center / Xinhua News / Europa Press

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades designadas por los rebeldes hutíes de Yemen han denunciado a última hora de este domingo la muerte de cuatro civiles y heridas a otros cuatro como consecuencia de ataques atribuidos a las fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudí en la gobernación de Yauf, en el norte yemení.

Así lo ha indicado la cartera de Salud hutí, que ha situado los ataques en torres de telecomunicaciones situadas en el distrito de Jab wa ash Shaaf --en el interior de la mitad oeste de Yemen y fronterizo con Arabia Saudí--, provocando así la muerte de cuatro trabajadores de las propias torres e hiriendo a otros tres de sus compañeros, según el comunicado recogido por la agencia yemení SABA.

La propia agencia ha recogido paralelamente y en torno a la misma hora ataques contra el complejo de Al Matun, en la propia provincia de Yauf, así como en los distritos de Al Daher y Haydan, en la gobernación de Sadá, contigua al oeste de Yauf, sin recoger hasta el momento ningún balance de víctimas.

Las informaciones han trascendido escasas horas después de que el portavoz oficial de las fuerzas hutíes, Yahya Sari, haya indicado que en las 24 horas que han precedido a su anuncio a su declaración, "aviones de combate saudíes han lanzado 28 ataques aéreos con aviones F-15 y Typhoon, que despegaron de las bases aéreas de Jamis Mushait y Taif".

"Estos ataques se dirigieron contra las provincias de Taiz, Yauf y Marib, con lo que el número total de ataques aéreos desde el inicio de la escalada saudí contra nuestro país y nuestro pueblo asciende a 760", ha agregado.

Esta nueva oleada de ataques se produce en plena escalada tanto a nivel interno entre hutíes y fuerzas del Gobierno reconocido internacionalmente, como a nivel externo entre los rebeldes yemeníes y las fuerzas lideradas por Riad, especialmente después de que la milicia hutí anunciara un bloqueo marítimo tras denunciar ataques saudíes contra sus posiciones.

A eso se suma la ofensiva lanzada a principios de septiembre por la insurgencia en la costa occidental de Yemen, que les ha permitido hacerse con el control de importantes localidades en torno al estrecho de Bab el Mandeb y ha provocado el desplazamiento de más de 100.000 personas, según datos de Naciones Unidas.