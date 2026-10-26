Las autoridades hutíes de Yemen denuncian dos muertos en un bombardeo saudí contra Taiz

Partidarios de los hutíes participan en una manifestación armada organizada en Yemen. - Mohammed Mohammed / Xinhua News / Europa Press

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades hutíes han denunciado este lunes dos muertos en un bombardeo de las fuerzas de la Coalición Internacional liderada por Arabia Saudí contra la región de Taiz, escenario de choques entre las autoridades reconocidas internacionalmente y los rebeldes hutíes.

En todo caso, el portavoz del Ministerio de Salud y Medio Ambiente, Anis al Asbahi, ha informado de la muerte de dos personas "después de que aviones enemigos saudíes atacaran un taller de reparación de automóviles" en el distrito de Al Uaziyá, en la gobernación de Taiz.

Esta zona, en el oeste de la región, es escenario de combates entre las autoridades yemeníes y los rebeldes hutíes para hacerse con el control de la costa oeste del país después de la ofensiva insurgente lanzada el pasado 3 de septiembre contra las autoridades reconocidas internacionalmente.

Un mes después, a comienzos de octubre, la coalición internacional liderada por Riad informó de una contraofensiva a gran escala para recuperar los territorios recientemente capturados por los hutíes y avanzar incluso hacia la capital, Saná, en manos de los rebeldes desde 2014.

En este contexto, Naciones Unidas ha expresado su "alarma" por el cerco impuesto por los hutíes en torno a la ciudad de Taiz, donde más de 800.000 personas permanecen sin acceso a la asistencia humanitaria y con difícil acceso a alimentos, combustible y otros suministros.