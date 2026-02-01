Las autoridades iraníes dejan en libertad a Erfan Soltani, el primer manifestante detenido en las protestas

Imagen de archivo de manifestación en Madrid a favor de las protestas en Irán - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Derechos Humanos Hengaw ha anunciado que las autoridades iraníes han decidido excarcelar al joven activista Erfan Soltani, de 26 años, y primer detenido en la ola de protestas que ha azotado el país estas últimas semanas.

Soltani fue arrestado durante la noche del jueves 8 de enero y su familia asegura que las autoridades llegaron a amenazar con su ejecución, si bien el Gobierno desmintió poco después tal escenario.

El joven activista ha terminado en libertad bajo fianza este mismo sábado, según Hengaw.