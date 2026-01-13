Las autoridades de Minnesota demandan al Gobierno de Trump para detener el despliegue de agentes federales

Archivo - El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison - Europa Press/Contacto/Elizabeth Flores - Archivo

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades del estado de Minnesota han presentado este lunes una demanda contra la Administración de Donald Trump para detener el despliegue de agentes federales en su capital, Minneapolis, días después de la muerte de la estadounidense Renee Nicole Good, tiroteada por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Así lo ha anunciado el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, en una rueda de prensa en la que ha denunciado una "invasión federal de las Ciudades Gemelas" por parte del Gobierno federal. "Esto tiene que parar", ha declarado un día después de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ordenara el envío de "cientos" de efectivos federales más, para permitir al ICE y a la Patrulla Fronteriza trabajar "de forma segura".

La demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Minnesota, incluye a las ciudades de Minneapolis y Saint Paul como demandantes y tiene como acusados a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, el ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

"Alegamos que el ataque evidente a Minnesota por nuestra diversidad, nuestra democracia y nuestras diferencias de opinión con el Gobierno federal es una violación de la Constitución y de la ley federal", ha agregado el fiscal Ellison.

Por su parte, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, que también ha comparecido en rueda de prensa, ha tildado el despligue de agentes federales de inmigración en la localidad como "tremendamente despropocionado", asegurando que "a veces, hay hasta 50 agentes arrestando a una sola persona".

En este sentido, ha alertado de que "las escuelas han cerrado, la gente tiene miedo de ir a trabajar, comprar o buscar atención médica, las llamadas al 911 han aumentado (y) los recursos policiales están realmente al límite".

La respuesta del Departamento de Seguridad Nacional a la denuncia ha llegado de su portavoz, Tricia McLaughin, quien ha acusado al magistrado Ellison de "priorizar la política sobre la seguridad pública" y ha defendido que el objetivo de las medidas antimigración de Trump es "proteger al pueblo estadounidense y hacer cumplir la ley, sin importar quién sea el alcalde, el gobernador o el fiscal general del estado".

Además, una portavoz de la Casa Blanca ha señalado en declaraciones recogidas por la cadena de televisión NBC News que "esta patética maniobra sólo demuestra que los demócratas siempre priorizan a los criminales ilegales por encima de los estadounidenses trabajadores".

La demanda llega tras el anuncio, el pasado viernes, del envío a Minneapolis de 1.000 agentes del ICE, que se sumaron a los 2.100 previamente desplegados, y en medio de protestas por la muerte, días antes, de Renee Nicole Good, una mujer de 37 años que fue abatida por un agente del ICE. Washington ha asegurado que éste actuó en defensa propia y ha acusado a la víctima de cometer un acto de "terrorismo doméstico".