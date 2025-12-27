Las autoridades sirias rechazan la propuesta de descentralización de las FDS en medio de enfrentamientos en Alepo

Archivo - El presidente de Siria, Ahmed al-Shara. - Europa Press/Contacto/Syrian Arab News Agency ''SA

MADRID 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Siria ha mostrado este viernes su rechazo a la propuesta de un sistema descentralizado en Siria presentada por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en la misma jornada que las milicias kurdo-árabes y grupos afines al Gobierno de Ahmed al Shara se han enfrentado en Alepo y cruzado acusaciones sobre quién ha iniciado los ataques.

Las autoridades sirias han incidido en las contradicciones que suponen las declaraciones de las FDS sobre la unidad de Siria frente a la realidad en las zonas con autonomía kurda --la Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria, conocida como AANES-- donde sus instituciones operan paralelamente al resto del estado sirio, "perpetuando la división en lugar de superarla", según reza un comunicado recogido por la agencia estatal de noticias siria, SANA.

Asimismo, han advertido que las negociaciones sobre el encaje de los territorios kurdos en Siria no han dado "pasos prácticos", a pesar del compromiso adquirido por ambas partes en el acuerdo firmado el pasado 10 de marzo para la integración de las instituciones civiles y militares kurdas en la Administración siria.

Exteriores de Siria ha señalado que la falta de resultados da a entender que las FDS utilizan la "retórica" con "fines mediáticos" y de "presión" sin una voluntad de acuerdo real. Igualmente, ha indicado que las declaraciones sobre que el petróleo sirio pertenece a todos los sirios "carecen de credibilidad" si los ingresos obtenidos de su producción no se incorporan al presupuesto general de Siria.

El Gobierno de Siria también rechaza la existencia de grupos kurdos armados fuera del Ejército sirio, "con liderazgo independiente y afiliaciones externas", puesto que socavan la "soberanía" y la "estabilidad", algo extensible al control por parte de milicias kurdas de puestos de control fronterizos.

La propuesta de descentralización "amenaza" la unidad del país y "trasciende" el marco administrativo con la consolidación de instituciones que "ignoran la exclusión política, la monopolización de la toma de decisiones y la falta de representación de la diversa sociedad del noreste sirio".

NUEVOS ENFRENTAMIENTOS EN ALEPO

En la misma jornada en la que se ha rechazado la propuesta kurda, milicias de las FDS y fuerzas estatales se han enfrentado en las calles de Alepo, acusándose mutuamente de haber comenzado los ataques contra puestos de control que por el momento no han dejado víctimas mortales.

"Facciones afiliadas al Gobierno de Damasco están, en este momento, lanzando un violento ataque con ametralladoras pesadas y artillería contra los barrios de Seij Maqsud y Ashrafiyé, en un flagrante asalto que amenaza la seguridad de los civiles y advierte de graves repercusiones", ha informado las FDS en su cuenta de X.

Por su parte, el comandante de Seguridad Interna en la provincia de Alepo, Mohamed Abdulghani, ha denunciado en declaraciones a SANA que las fuerzas kurdas han violado los acuerdos atacando un puesto de control que ha dejado un herido.

Una situación similar tuvo lugar el pasado lunes cuando enfrentamientos en los mismos barrios de Alepo dejaron al menos dos muertos y 15 fallecidos entre un cruce de acusaciones entre ambas partes.

Tras ese ataque, el portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, sostuvo que es "importante que se silencien las armas y que las conversaciones continúen por el bien de todos los sirios, independientemente de su religión o etnia".