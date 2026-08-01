Las autoridades de Tigray denuncian el comienzo de una ofensiva militar etíope en el oeste del estado

Archivo - Imagen de archivo de supervivientes de la guerra de Tigray (Etiopía) en un campo de refugiados - Europa Press/Contacto/Ximena Borrazas - Archivo

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF), la administración de este estado homónimo en el norte de Etiopía, ha denunciado que el Ejército etíope ha lanzado este sábado una operación militar en el oeste de la región, en un nuevo deterioro de la situación después de que hace poco más de un mes el TPLF diera por colapsado el acuerdo de paz de Pretoria (Sudáfrica) que puso fin a una de las guerras más sangrientas de la historia reciente del continente africano.

En un comunicado publicado en Facebool, el TPLF asegura que los combates han comenzado esta madrugada en la zona de Shererina, en lo que han descrito como el comienzo de una "guerra abierta" en Tigray Occidental.

"Este régimen dictatorial y genocida", ha denunciado el TPLF en su comunicado publicado en redes sociales, "ha intensificado el bloqueo y el asedio que ha estado llevado a cabo contra el pueblo de Tigray, usando ataques con drones e infantería".

El comunicado ha hecho un llamamiento a los residentes de Tigray, a las fuerzas de seguridad, a las organizaciones de la sociedad civil y a las instituciones religiosas para que se prepararan para lo que describió como un conflicto renovado por la "supervivencia nacional".

El gobierno federal etíope no ha respondido de inmediato a las acusaciones, nuevo episodio de una crisis que terminó de estallar el pasado 11 de julio, cuando el TPLF dio por disuelto el acuerdo firmado en 2022 en Pretoria y avisaba de la reanudación inminente de de una guerra que, en solo dos años (2020-2022), dejó entre 100.000 y 600.000 muertos, dependiendo de estimaciones oficiales etíopes y un recuento de la Unión Africana.

Tras el acuerdo de Pretoria, Tigray permaneció administrada temporalmente bajo un gobierno provisional aceptado por las autoridades federales del país hasta el retorno del TPLF a principios del mes de mayo; el retorno de una autoridad que ha denunciado en innumerables ocasiones al Gobierno etíope y a su primer ministro, Abiy Ahmed, por incumplir los términos pactados en Pretoria y de mantener a la región en un estado de completa marginación.

El Gobierno federal, por su parte, no ha reconocido a la administración reinstaurada y ha insistido en que la única autoridad vigente en la región es la Administración Regional Provisional de Tigray, establecida en virtud del Acuerdo de Pretoria, y ahora desplazada por el TPLF.