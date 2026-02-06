Las autoridades de Yemen reconocidas internacionalmente confirman nuevo gobierno con Al Zindani al frente

Archivo - Bandera de Yemen (Archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial de Yemení, Rashad al Alimi, ha emitido este viernes un decreto en el que confirma la formación de un nuevo gobierno liderado por el primer ministro, Shaya Mohsen al Zindani, quien también ostentará la cartera de Exteriores.

Entre los ministros que permanecen en el cargo en este nuevo gabinete del gobierno reconocido a nivel internacional se encuentran el ministro del Interior, Ibrahim Haidan, así como el titular de Justicia, Badr al Arda, y Muamar al Iriani, quien estaba al frente del Ministerio de Información.

Según el decreto recogido por la agencia de noticias SABA, ocupará la cartera de Defensa quien fuera jefe del Estado Mayor del Ejército, Taher al Aqili, en sustitución de Mohsen al Daeri, que fue destituido tras la escalada militar protagonizada por el separatista Consejo de Transición del Sur (CTS) en varias provincias del país.

Al Zindani fue nombrado en el cargo a mediados de enero tras la dimisión de Salem Saleh bin Buraik al frente del Consejo, que tiene su sede en la ciudad de Adén tras su expulsión a finales de 2014 de la capital, Saná, por los rebeldes hutíes, que controlan la ciudad y amplias zonas del país.

El nuevo primer ministro, quien fue titular de Exteriores entre marzo de 2024 y enero de 2026, también se desempeñó como embajador en Arabia Saudí y representante permanente ante la Organización de Cooperación Islámica, con sede en la ciudad saudí de Yeda.