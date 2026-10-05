Un avión militar con más de 30 personas a bordo se estrella en el sureste de Nigeria

Archivo - Equipos de emergencia actúan después de que u avión militar se haya estrellado en Abuja, Nigeria (archivo)- Robert Oba / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Las autoridades de Nigeria han confirmado este lunes que un avión militar con más de 30 personas a bordo y que había partido de Ciudad de Benín, en el sur del país, se ha estrellado cerca de la base naval de Igbokoda.

El ministro de Aviación y Desarrollo Aeroespacial de Nigeria, Festus Keyamo, ha confirmado en sus redes sociales que el avión militar "NGR 931", se ha estrellado cerca de la base de la Armada nigeriana en Igbokoda, en el estado de Ondo.

Asimismo, ha indicado que "ya se han localizado los restos del aparato y las operaciones de búsqueda y rescate siguen en curso" para dar con los 25 pasajeros y siete miembros de la tripulación que viajaban, según información preliminar, a bordo de la aeronave.

El avión siniestrado había partido Ciudad de Benín, capital del estado de Edo, con destino a Lagos, cuando se dio por desaparecido a las 9.13 horas (hora local) de este lunes. "Todos los intentos por establecer contacto por radio con la aeronave han resultado infructuosos", ha señalado el ministro, quien ha mostrado su "total cooperación y asistencia" a las Fuerzas Armadas ante un "desafortunado incidente".

La Fuerza Aérea de Nigeria (NAF, por sus siglas en inglés) ha confirmado el siniestro del avión "ATR-42", que se encontraba realizando en una "misión rutinaria", en palabras de su portavoz, Ehimen Ejodame, así como la activación de un operativo de emergencia.