MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un avión de transporte militar Antonov An-12 con al menos 17 tripulantes a bordo se ha estrellado este martes en la provincia siberiana de Kemerovo, de momento sin información oficial sobre el número de víctimas.

El gobernador de la región de Kuzbás, Ilia Serediuk, ha comparecido en redes sociales para anunciar la puesta en marcha de un enorme despliegue que comprende a servicios de Emergencia, Policía y Guardia Nacional, para comenzar a trabajar inmediatamente en la escena del siniestro, todavía bajo investigación.

Aunque de momento no existe información oficial sobre la cifra de muertos, la radiotelevisión estatal rusa ha avanzado que no hay constancia de supervivientes.