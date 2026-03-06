Azerbaiyán anuncia la evacuación de sus legaciones diplomáticas en Irán tras el ataque contra Najicheván

Archivo - Bandera de Azerbaiyán en la capital, Bakú (archivo) - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Azerbaiyán ha anunciado este viernes la evacuación de sus legaciones diplomáticas en Irán tras el ataque con drones perpetrado el jueves contra el exclave azerí de Najicheván, que alcanzó el aeropuerto de la república autónoma y dejó al menos un muerto.

El ministro de Exteriores azerí, Jeyhun Bayramov, ha afirmado que la decisión de evacuar la Embajada en Teherán y el Consulado en Tabriz es parte de las "medidas de seguridad adicionales" ante el suceso, antes de adelantar que habrá más decisiones una vez se completen las investigaciones, según ha recogido la agencia de noticia Azertag.

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, denunció el jueves "un acto terrorista por parte de Irán" tras el ataque. "Los responsables deben rendir cuentas inmediatamente. Las autoridades iraníes deben dar una explicación a Azerbaiyán, presentar disculpas y hacer que los responsables de este acto terrorista sean procesados", dijo.

"Estas personas deshonrosas que cometieron este acto terrorista contra nosotros, lo lamentarán. No deberían poner a prueba nuestra fuerza", afirmó. "Nuestras Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, la Fuerza Fronteriza y todas las fuerzas especiales están al máximo nivel de movilización y deben estar preparadas para cualquier operación", zanjó.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, negó una implicación de Teherán el ataque y apuntó a la posible responsabilidad de Israel, al tiempo que prometió una investigación para esclarecer lo sucedido. Irán se ha desvinculado además de varios ataques contra países de la región, afirmando que en algunos habría estado implicado Israel para tensar sus lazos con Estados de Oriente Próximo.