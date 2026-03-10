Azerbaiyán envía un cargamento de ayuda humanitaria a Irán tras las tensiones de los últimos días

Archivo - El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, en una fotografía de archivo - -/Kremlin/dpa - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Azerbaiyán han anunciado este martes el envío de un cargamento de ayuda humanitaria a Irán, a pesar de las tensiones bilaterales de los últimos días tras un ataque con drones contra el exclave azerí de Najicheván, que Bakú achacó a Teherán, que se ha distanciado de lo sucedido.

El Ministerio de Situaciones de Emergencia ha indicado que el envío, que tiene lugar "por orden del presidente de Azerbaiyán", Ilham Aliyev, ha detallado que el cargamento incluye diez toneladas de harina, seis de arroz, 2,4 de azúcar, más de cuatro de agua, unas dos de medicinas y suministros médicos y cerca de 600 kilogramos de té.

Así, ha destacado que la orden fue dada después de la conversación telefónica mantenida el domingo entre Aliyev y su homólogo de Irán, Masud Pezeshkian, y ha agregado que el objetivo es "satisfacer las necesidades actuales del vecino y amigo pueblo iraní".

Aliyev denunció "un acto terrorista por parte de Irán" tras el ataque, que alcanzó el aeropuerto de Najicheván. "Los responsables deben rendir cuentas inmediatamente. Las autoridades iraníes deben dar una explicación a Azerbaiyán, presentar disculpas y hacer que los responsables de este acto terrorista sean procesados", dijo, mientras que Teherán ha negado su implicación y ha señalado a la posible responsabilidad de Israel.

Irán se ha desvinculado además de varios ataques contra países de la región, afirmando que en algunos habría estado implicado Israel para tensar sus lazos con Estados de Oriente Próximo en medio de la ofensiva lanzada por sorpresa por Israel y Estados Unidos el 28 de febrero, que ha llevado a Teherán a responder lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en la zona, incluidas bases militares.