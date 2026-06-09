Azerbaiyán recupera los cuerpos de dos marineros muertos en el ataque con drones contra buque en mar de Azov

Archivo - Bandera de Azerbaiyán. - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Azerbaiyán ha confirmado este martes que ha recuperado los cuerpos de dos marineros azeríes en las labores de búsqueda tras el ataque con drones perpetrado contra dos buques frente a las costas de Taganrog en el mar de Azov, en la región rusa de Krasnodar.

"Como resultado de las labores de búsqueda y rescate, se encontraron los restos de Qismat Aliyev, nacido en 1969, y de Fuad Orujov, nacido en 1981", ha precisado el Ministerio de Exteriores azerí sobre el incidente registrado el pasado 5 de junio, elevando a seis la cifra de marineros azeríes muertos.

En este sentido, ha señalado que "una vez concluidos los trámites pertinentes", se espera que los cuerpos recuperados "sean repatriados en los próximos días".

Bakú señala que 19 ciudadanos azeríes, tripulantes de los barcos atacados con drones en el mar de Azov han sido repatriados y se espera su regreso alrededor del mediodía de este martes.

En un principio, las autoridades de Azerbaiyán confirmaron la muerte de cinco marineros nacionales en el ataque, si bien luego rebajaron la cifra a cuatro, con otros cuatro heridos. Con el hallazgo de este martes, vuelve a elevarse el balance de víctimas mortales, con seis marineros azeríes muertos de los 25 que se encontraban a bordo de los buques atacados.

Rusia identificó las dos embarcaciones como el 'Natra' y el 'Zircon' que navegaban desde Turquía hacia el puerto de Rostov del Don con bandera de Belize y Palau, respectivamente, y achacó el ataque a Ucrania. "Esto confirma la naturaleza terrorista del régimen de Kiev, que ataca cada vez con más frecuentes a civiles e infraestructuras civiles", denunció el Ministerio de Exteriores ruso.