Bahréin anuncia la desarticulación de una organización nacional vinculada a la Guardia Revolucionaria de Irán

Archivo - Funeral por un comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán (imagen de archivo) - Europa Press/Contacto/Iranian Supreme Leader'S Off

MADRID 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior de Bahréin ha anunciado este sábado que ha desarticulado una organización considerada como la principal estructura secreta de la Guardia Revolucionaria de Irán, tras una operación que se ha saldado con al menos 41 detenidos.

"Los servicios de seguridad han descubierto una organización vinculada a la Guardia Revolucionaria Iraní y a la ideología de la Tutela del Jurista Islámico", ha anunciado el Ministerio del Interior en un comunicado en referencia a la doctrina chií popularizada por el ayatolá Jomeini, emblema de la república islámica.

Desde el comienzo de la guerra de Irán, Bahréin ha sido objetivo de ataques iraníes que han dejado al menos dos muertos y más de 50 heridos. Teherán ha esgrimido desde el principio que sus ataques iban dirigidos contra posiciones militares estadounidenses en la zona.

"Mientras tanto, continúan las investigaciones para tomar las medidas necesarias contra cualquier persona que se encuentre involucrada en las actividades de esta organización y que haya cometido actos ilícitos", ha añadido el Ministerio en su comunicado.