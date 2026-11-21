MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades bahreiníes han informado este sábado de un ataque iraní contra una fábrica que ha causado un incendio, sin que por el momento haya noticia de heridos.
"Una instalación industrial civil ha sido atacada en una atroz agresión iraní y ha causado un incendio", ha publicado el Ministerio del Interior bahreiní en un comunicado.
"La Defensa Civil está trabajando para controlar el incendio. Los informes preliminares indican que hay daños materiales sin heridos", ha añadido.
Previamente el propio Ministerio había emitido un comunicado haciendo un llamamiento a la calma y a "acudir a la ubicación segura más próxima" ante una "amenaza potencial". "Sigan las instrucciones de los canales oficiales para la protección de la seguridad pública", planteó.