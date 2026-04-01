El balance de muertos por los ataques israelíes en Líbano asciende a más de 1.300

Un edificio destrozado tras un ataque israelí en Líbano - Europa Press/Contacto/Bilal Jawich

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad de Líbano ha informado este miércoles de que el balance de muertos por los ataques en Líbano ha ascendido a más de 1.300 muertos, entre ellos 125 menores, desde el inicio a principios de marzo de la ofensiva lanzada por el Ejército de Israel.

La cartera de Sanidad ha detallado en su último balance que los ataques israelíes en el país han dejado un total de 1.318 muertos y 3.935 heridos, así como a 53 trabajadores de la salud muertos desde el recrudecimiento de la ofensiva.

En total, en las últimas 24 horas 50 personas han muerto y otras 185 han resultado heridas. Asimismo, la Unidad de Riesgos y Desastres ha informado de que 136.321 personas permanecen desplazadas en el marco de los ataques israelíes, que han afectado en su mayor parte a la capital, Beirut, así como al sur del país.

El último balance proporcionado por las autoridades cifraba en 1.268 los muertos y 3.750 los heridos desde el 2 de marzo, fecha en que el partido-milicia chií Hezbolá retomó sus ataques contra territorio israelí en respuesta a la ofensiva de Israel y Estados contra Irán.