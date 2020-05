Bangladesh supera los 500 fallecidos y los 35.000 casos de coronavirus

Un niño con mascarilla en la capital de Bangladesh, Daca, durante la pandemia de coronavirus - Md Manik/SOPA Images via ZUMA Wi / DPA

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Bangladesh ha confirmado durante este lunes que el país ha superado las barreras de los 500 fallecidos y los 35.000 casos, un día después de que la primera ministra, Sheij Hasina, destacara que las actividades económicas deberán reiniciarse pronto debido al impacto de la pandemia sobre la situación de la población.

La directora general de la Dirección General de Servicios Sanitarios de Bangladesh, Nasima Sultana, ha detallado que durante las últimas 24 horas han muerto 19 personas y 1.975 han dado positivo, lo que eleva las cifras totales a 501 y 35.585, respectivamente, según ha informado el diario bangladeshí 'New Age'.

"Lamentamos tener que dar cifras de fallecidos e infecciones en el Eid al Fitr", ha señalado, en referencia al inicio de las festividades que marcan el fin del mes del Ramadán, antes de pedir a la población que respete las medidas de seguridad para contener la propagación del virus.

Por otra parte, Sultana ha señalado que durante el último día 433 personas han recibido el alta, lo que sitúa la cifra de recuperados en 7.334, si bien las autoridades han destacado que el número de infecciones y fallecidos ha aumentado de forma significativa durante las últimas dos semanas.

Sin embargo, Hasina indicó el domingo en un discurso a la nación que "la mayoría de los países del mundo han empezado ya a relajar el confinamiento debido a que no es posible limitar el camino a los ingresos a la población durante un periodo indefinido".

"No es posible en absoluto para un país en desarrollo como Bangladesh", arguyó, antes de defender que "hay que avanzar y vivir con el coronavirus mientras se desarrolla una vacuna", tal y como ha recogido el diario bangladeshí 'The New Nation'.

Por último, la primera ministra del país asiático destacó que las autoridades han anunciado ya un paquete de estímulo económico que equivale al 3,6 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), una medida que afecta a industrias orientadas a la exportación, agricultura, piscicultura, industria avícola e industria artesanal.