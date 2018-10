Bannon ve en el artículo del 'NYT' un "golpe de Estado" contra Trump

Publicado 09/09/2018 15:15:28 CET

ROMA, 9 Sep. (Reuters/EP) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, se está enfrentando a un "golpe de Estado", ha considerado Steve Bannon, antiguo estratega jefe de la Casa Blanca, tras el artículo anónimo publicado esta semana por el 'New York Times' en el que se desvela la existencia de una "resistencia" dentro de la Administración.

"Lo que vimos el otro día fue tan grave como se puede poner. Esto es un ataque directo contra las instituciones", ha valorado Bannon en una entrevista concedida a Reuters durante una visita a Roma. "Esto es un golpe de Estado", ha subrayado.

En el artículo publicado el miércoles y escrito por un alto cargo al que no se identifica, el autor afirma que "muchos de los altos cargos dentro de su propia Administración están trabajando diligentemente desde dentro para frustrar partes de su agenda y sus peores inclinaciones".

Bannon ha subrayado que la última vez que un presidente fue retado de tal manera fue durante la Guerra Civil Americana cuando el general George B. McClellan se enfrentó con el entonces presidente, Abraham Lincoln.

"Esto es una crisis. El país solo ha tenido una crisis así en el verano de 1862 cuando el general McClellan y los generales veteranos, todos demócratas en el Ejército de la Unión, consideraron que Abraham Lincoln no era apto ni competente para ser comandante en jefe", ha subrayado Bannon.

Según el antiguo estratega de Trump, quien le despidió en agosto de 2017, "existe una camarilla de figuras del establishment republicano que creen que Trump no es apto para ser presidente de Estados Unidos". "Esto es una crisis", ha insistido. "No soy un tipo conspiranoico (...) He dicho que no existe un estado profundo, es un estado delante de nuestras caras", ha afirmado.

Así las cosas, ha advertido a los progresistas liberales dentro del Partido Democrático, como el senador Bernie Sanders, que no se regocijen de la confusión en la Casa Blanca. "No penséis que sería diferente con vosotros en el poder. Porque esto es un orden establecido dictando lo que ellos saben mejor que la gente", ha subrayado.