Bélgica controla el histórico incendio de Hautes Fagnes, pero teme que el viento lo empuje hacia Alemania

Bomberos trabajan para extinguir el incendio de Hautes Fagnes (Bélgica) - MINISTERIO DE DEFENSA BELGA

BRUSELAS, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El histórico incendio forestal desatado el pasado viernes en la reserva natural de Hautes Fagnes (los Altos Pantanos), en el este de Bélgica, permanece controlado este martes, aunque las autoridades belgas temen que un repunte del viento pueda extender las llamas hasta territorio alemán.

El fuego, que se originó el pasado 14 de agosto en la localidad de Baelen (en la provincia de Lieja), ha calcinado más de 3.000 hectáreas y continúa ardiendo pese a que en las últimas horas no ha avanzado gracias a vientos favorables y las lluvias registradas, según ha informado el portavoz del Servicio Público de Valonia (SPW), Nicolas Yernaux en declaraciones remitidas a la prensa.

"La misión de este martes será asegurar nuestras líneas de defensa en los frentes norte y este, con el objetivo de cercar el fuego y, así, lograr contenerlo", ha explicado Yernaux, añadiendo no obstante que un aumento del viento podría llevar al fuego a traspasar la frontera belga al norte y al este, "alcanzando los coníferos en territorio alemán".

Para evitar que esto ocurra, los servicios de emergencia han comenzado a habilitar una franja cortafuegos de unos 30 centímetros dejando el suelo al descubierto, retirando árboles y pastos para que no se extienda el incendio.

Con todo, las labores de extinción se han prologando durante toda la noche del lunes al martes con el apoyo constante de agricultores de la zona, que colaboran en el suministro de agua. Las fuerzas terrestres continúan operando allí donde el terreno lo permite, y el fuego se mantiene contenido en las zonas accesibles para los servicios de emergencia, especialmente en su avance hacia el sureste.

Durante la noche las llamas siguieron propagándose en una zona inaccesible para los equipos terrestres, si bien esta propagación se ha visto limitada por vientos más favorables y por las lluvias registradas al final de la noche, marcadas además por las temperaturas por debajo de los 20 grados en todo el país.

DOS BOMBEROS HOSPITALIZADOS

Dos bomberos han sufrido intoxicación por monóxido de carbono durante las labores de extinción del incendio, según han informado este martes el gobernador de la provincia de Lieja, Hervé Jamar, en un mensaje en redes sociales.

El primero fue atendido este lunes durante el día y el segundo, durante la noche del lunes al martes. El estado de salud de ambos es estable, según ha asegurado el gobernador.

El suelo turboso que arde desprende grandes cantidades de gas, en particular monóxido de carbono, lo que eleva el riesgo para el personal desplegado sobre el terreno, ha explicado Jamr.

El incendio obligó a evacuar preventivamente a los residentes de varias localidades de la zona. Los de Sourbrodt (municipio de Waimes) pudieron regresar a sus hogares el lunes por la noche, un regreso que transcurrió sin problemas. Sin embargo, las condiciones actuales aún no permiten el regreso de los residentes de otras localidades como Küchelscheid y Leykaul (municipio de Bütgenbach).

La medida, ha explicado el gobernador de Lieja, se mantiene vigente para garantizar su seguridad. Mientras tanto, sigue habilitado un centro de acogida ubicado en un polideportivo cercano para quienes lo necesiten.

Además, este mismo domingo las autoridades alemanas evacuar parcialmente la localidad de Monschau, en el estado de Renania del Norte-Westfalia, fronteriza con Bélgica, por causa del gran incendio declarado en la reserva natural de Haute Fagnes.

DESPLIEGUE INTERNACIONAL SIN PRECEDENTES

En las operaciones participan cerca de 500 efectivos y más de 120 vehículos. Los bomberos belgas, procedentes de una veintena de distritos del país, cuentan con el respaldo de los servicios de bomberos de Luxemburgo y de numerosos socios internacionales.

Bajo la coordinación de la Comisión Europea a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, Bélgica ha recibido dos aviones de la flota europea 'rescEU' procedentes de Suecia, así como seis helicópteros aportados por Países Bajos, Noruega y Alemania para sofocar las llamas.

El reabastecimiento de los aviones suecos ha obligado a suspender la navegación marítima en el Canal Alberto, cerca de Visé (Lieja), al no poder cargar agua en los lagos adyacentes a la zona calcinada. Las operaciones aéreas se mantienen operativas durante el día y se suspenden al anochecer, mientras que los drones de la Protección Civil y el Departamento de Naturaleza y Bosques (DNF) sí mantienen la vigilancia nocturna.

El incendio declarado en la reserva natural de Hautes Fagnes se ha convertido en el segundo más grande jamás registrado en el país al haber arrasado más de 3.000 hectáreas. De hecho, cada vez está más cerca del devastador fuego de 1911, también en la misma región, y conocido como "el infierno de Dante", el cual calcinó cerca de 4.000 hectáreas.