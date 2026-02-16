Bélgica convoca al embajador de EEUU tras acusar al país de antisemita por investigar circuncisiones ilegales

Archivo - El ministro de Exteriores belga, Maxime Prévot, en el marco de una reunión de titulares de Exteriores en Bruselas. - SIERAKOWSKI FREDERIC / EUROPEAN COUNCIL - Archivo

BRUSELAS 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores belga, Maxime Prévot, ha convocado con carácter inmediato al embajador de Estados Unidos en el país, Bill White, por su "insultante e inaceptable" acusación contra el Gobierno belga, al que ha señalado horas antes por "acoso antisemita" ante un un proceso judicial abierto en Amberes por varios casos de circuncisiones en la comunidad judía realizadas de manera ilegal por personal sin formación médica.

"Cualquier insinuación de que Bélgica es antisemita es falsa, insultante e inaceptable", ha afirmado Prévot en un duro comunicado difundido en redes sociales con el que el jefe de la diplomacia belga reacciona a un mensaje anterior del embajador estadounidense.

La polémica surge a partir de las críticas de White contra el ministro de Sanidad, el liberal flamenco Frank Vandenbroucke, y el procesamiento en Amberes de varios 'mohel', que en la tradición judía lleva a cambo la circuncisión de los recién nacidos, por haber realizado estas intervenciones sin la formación médica necesaria que exige la ley en Bélgica.

A ojos del alto diplomático estadounidense, este caso resulta del "acoso inaceptable" a la comunidad judía y exige que se deje ejercer la libertad religiosa de los judíos en Bélgica, al tiempo que ataca al ministro Vandenbroucke, al que tacha de "rudo" y acusa de no interceder para frenar el proceso judicial porque "no le gusta Estados Unidos".

Tras el airado ataque de White, el ministro de Exteriores ha indicado que ha convocado al embajador este martes, dejado claro que considera "inaceptables" sus declaraciones y avisado de que calificar a Bélgica de "antisemita no sólo es erróneo, sino que es una peligrosa desinformación que socava la verdadera lucha contra el odio".

"Un embajador acreditado en Bélgica tiene la responsabilidad de respetar nuestras instituciones, nuestros representantes electos y la independencia de nuestros sistemas judiciales. Los ataques personales contra un ministro belga y toda injerencia en los asuntos jurídicos constituyen una violación de las normas diplomáticas fundamentales", ha reprochado Prévot.

También ha querido dejar claro que "el respeto de la soberanía funciona en las dos direcciones" y defendido que Bélgica está "abierta al diálogo" con todos sus socios, pero sabiendo que "toda injerencia" contra sus instituciones democráticas o acusaciones infundadas "cruzan una línea que no debe ser cruzada".

"Cualquier insinuación de que Bélgica es antisemita es falsa, insultante e inaceptable. Bélgica condena el antisemitismo con la mayor firmeza. La lucha contra el antisemitismo y contra todas las formas de odio y discriminación es una prioridad absoluta para nuestro país", ha razonado el ministro belga.

Prévot ha apuntado, además, que "todas las personas deben poder practicar su fe sin temor a la violencia, la discriminación ni la persecución", que es un "pilar fundamental" e "innegociable" del Estado de derecho.

En ese contexto, ha zanjado, la legislación belga permite la circuncisión ritual cuando la realiza un "médico cualificado bajo estrictas normas de salud y seguridad", tal y como prevé la legislación belga.