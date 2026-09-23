Bélgica y Ruanda anuncian un acuerdo para restablecer sus relaciones diplomáticas

Archivo - El presidente de Ruanda, Paul Kagame, en una fotografía de archivo - Andreas Arnold/dpa - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos de Bélgica y Ruanda han anunciado un acuerdo para restablecer sus relaciones diplomáticas, cortadas en marzo de 2025 por parte de Kigali, un paso alcanzado en el marco de un encuentro celebrado en los márgenes de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas en la ciudad estadounidenses de Nueva York.

"Me complace anunciar hoy el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Bélgica y Ruanda", ha dicho el ministro de Exteriores belga, Maxime Prevot, quien ha recalcado que "en un mundo marcado por tensiones crecientes, este es un mensaje importante desde Nueva York, sede de Naciones Unidas, que encarna el multilateralismo y el diálogo por encima de nuestras diferencias".

"Esto es la culminación de un proceso de conversaciones francas con mi homólogo y el resultado de un esfuerzo compartido y respetuoso" ha señalado en un mensaje en redes sociales en el que se ha mostrado "convencido" de la posibilidad de "establecer una agenda positiva, mutuamente beneficiosa para los ciudadanos y basada en la riqueza de nuestras relaciones interpersonales".

Así, ha abogado por "un diálogo sistemático incluso sobre los puntos de desacuerdo que persisten, como el conflicto en el este de República Democrática del Congo (RDC)", precisamente el motivo que llevó a Kigali a romper sus lazo con Bruselas alegando su apoyo a Kinshasa en el marco de la guerra.

"Restablecer las relaciones diplomáticas entre Estados no significa renunciar a nuestra postura, sino contar con canales de diálogo estructurados. Por mi parte, seguiré defendiendo la integridad territorial y la soberanía de RDC", ha defendido el jefe de la diplomacia belga.

Por su parte, su homólogo de Ruanda, Olivier Nduhungirehe, ha confirmado la decisión y ha reseñado que el paso "debería abrir una nueva era de diálogo constructivo, con un espíritu de respeto mutuo", al tiempo que ha reclamado "abordar las causas profundas" del conflicto en el este de RDC para avanzar hacia una solución.

Nduhungirehe ha hecho hincapié en que "el respeto a la integridad territorial de todos los países de la región", así como actuar contra las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) --fundadas por extremistas hutus huidos tras el genocidio de 1994 en Ruanda-- y la resolución del conflicto entre las fuerzas congoleñas y el rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), apoyado por Kigali, es "clave" para lograr la estabilidad regional.