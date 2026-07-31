Bélgica ve crisis de Ceuta como "una cuestión europea" y aboga por ser "más firmes" con migración irregular

Archivo - El ministro de Exteriores belga, Maxime Prévot, en el marco de una reunión de titulares de Exteriores en Bruselas - SIERAKOWSKI FREDERIC / EUROPEAN COUNCIL - Archivo

BRUSELAS, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, ha defendido este viernes que la crisis migratoria en Ceuta "es una cuestión europea, no únicamente española", ha apostado por reforzar la protección de las fronteras exteriores de la UE y ha respaldado una política "más firme" contra la inmigración irregular y las redes de tráfico de personas.

"Cuando un Estado miembro situado en una frontera exterior se enfrenta a una presión de este tipo, es una cuestión europea, no únicamente española", ha señalado el responsable de Exteriores belga, que ha recalcado que, en una situación como la actual, el Ejecutivo español "debe garantizar que sus fronteras estén protegidas" y poder contar con la implicación "tanto de las autoridades europeas como de las marroquíes".

Prévot ha defendido, en este contexto, que la protección de las fronteras exteriores de Europa es una "prioridad" y que compatibilizar el control migratorio con un enfoque humanitario exige también "desmantelar el modelo de negocio de las redes de tráfico de personas".

De esta forma ha considerado que ambas políticas "no son incompatibles", sino que la segunda constituye "un requisito previo" para la primera.

El ministro belga ha explicado además que ha estado en contacto durante la mañana con las autoridades españolas y ha asegurado que tanto éstas como la Comisión Europea están adoptando "las medidas necesarias" para gestionar la situación en coordinación con Marruecos. "Entre ellas figuran mecanismos de retorno para quienes hayan cruzado la frontera de forma irregular, además de los retornos voluntarios a Marruecos, que, al parecer, ya se están produciendo", ha zanjado.

Las declaraciones de Prévot se suman así a las de otros dirigentes europeos que en las últimas horas han reaccionado a la crisis migratoria en Ceuta, como los cancilleres de Alemania y Austria, Friedrich Merz y Christian Stocker, que también han reclamado una respuesta coordinada de la UE y han defendido acelerar las devoluciones de los migrantes que crucen la frontera de forma irregular.