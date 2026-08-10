Ben Gvir celebra la "bofetada" a los que creyeron que Israel confiaría su seguridad al plan de paz para Gaza

Archivo - Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel. - Europa Press/Contacto/Tomer Neuberg/Jna Press

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, ha celebrado este lunes la "dolorosa bofetada" que han recibido los que creyeron que Israel confiaría su seguridad a acuerdos y garantías planteados por terceros, después de que en la víspera el primer ministro Benjamin Netanyahu rechazara el plan de paz para Gaza.

"Quien pensó que podríamos confiar la seguridad de nuestros hijos a acuerdos y garantías de nuestro entorno, recibió esta mañana una bofetada dolorosa", ha escrito en redes sociales el ministro de Seguridad, quien solo percibe "mentira y engaño" en esta propuesta de paz presentada por el presidente Donald Trump.

"Estos son acuerdos cuyo propósito está destinado a adormecernos ante el próximo golpe", ha asegurado Ben Gvir, para quien "la única respuesta" contra quienes desean el "mal" de Israel "es la fuerza, la determinación y una resolución absoluta sin acuerdos y sin piedad".

"A Hamás y a Hezbolá hay que destruirlos hasta el último de ellos, sin parpadear y sin detenerse (...) La seguridad de Israel se construirá únicamente por la fuerza", ha enfatizado Ben Gvir, que ha aprovechado para sacar pecho de sus políticas al frente del Ministerio de Seguridad Nacional.

"Estoy orgulloso de las reformas que lideramos en las prisiones, se terminó la fiesta de los terroristas, no hay ningún tipo de piedad para los asesinos. Estoy orgulloso del proyecto de distribución masiva de armas a los ciudadanos de Israel, y de la construcción de una fuerza de defensa inmensa de más de 1.000 aulas de preparación que hoy están desplegadas por todo el país", ha destacado.

Este domingo, Netanyahu anunció que Israel rechazaba el plan de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y por tanto no ordenaría retirar a las tropas israelíes de la Franja de Gaza hasta que Hamás, que sí aceptó la propuesta, se haya desarmado por completo.