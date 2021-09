Bennett descarta reunirse con Abbas mientras crece la tensión por el trato de Israel a los presos palestinos

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, ha asegurado este martes que "no tiene lógica" mantener un encuentro con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, y ha mostrado nuevamente su rechazo a la solución de dos Estados, a medida que crece la tensión por el trato que los presos palestinos estarían recibiendo en la cárceles israelíes.

"No veo lógica alguna en reunirme con alguien que está pidiendo que los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel sean acusados de crímenes de guerra ante La Haya al tiempo que paga el salario de los terroristas", ha dicho Bennett para una radio local, según recoge el diario 'Times of Israel'.

"Me opongo a un estado palestino; creo que sería un error terrible. No participaré en eso", ha zanjado el primer ministro israelí, quien, no considera "relevante" retomar las negociaciones de paz con las autoridades palestinas.

En las últimas horas se han celebrado multitudinarias concentraciones y movilizaciones por los territorios palestinos en protesta a los malos tratos que las autoridades israelíes estarían dando a los presos palestinos dentro de sus prisiones, después de que seis de ellos lograran fugarse la semana pasada, aunque cuatro ya han sido nuevamente detenidos.

Las autoridades palestinas han avanzado que este viernes está previsto que unos 1.400 presos palestinos den comienzo a una huelga de hambre. En total, unos 5.000 palestinos se hallan encarcelados en centros penitencias israelíes. Cientos de ellos han denunciado haber sido víctimas de abusos físicos y de ser despojados de sus posesiones cuando son trasladados a otros centros sin previo aviso.