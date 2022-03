Bennett pospone su viaje a India tras dar positivo por coronavirus

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, ha pospuesto este martes su viaje a India, previsto para este fin de semana para conmemorar el 30º aniversario de las relaciones diplomáticas entre los dos países, después de dar positivo por coronavirus.

La oficina del mandatario ha confirmado la decisión y ha señalado que el aplazamiento se ha producido un día después de que el ministro de Defensa, Benny Gantz, también aplazara su visita al país asiático dada la "volátil" situación en materia de seguridad en Israel a raíz de un atentado registrado en Hadera, en el norte del país.

Bennett ha explicado que se siente bien y que seguirá trabajando desde casa a medida que permanece aislado. No obstante, no ha dado detalles sobre el viaje, según el diario 'The Times of Israel'.

Los dos viajes, planificados simultáneamente, provocaron la semana pasada tensiones entre Bennett y Gantz. Este último tenía programado viajar el martes, cuatro días antes que el primer ministro, tal y como informaron medios israelíes.

Se esperaba que Bennett partiera el 2 de abril para una visita que incluiría reuniones con el primer ministro indio, Narendra Modi, y otros altos cargos, así como con miembros de la comunidad judía local.

Aunque Nueva Delhi reconoció a Israel en 1950, los lazos entre las dos naciones se mantuvieron fríos durante mucho tiempo debido, en gran parte, a que India cuenta con un gran número de población musulmana y a su papel de liderazgo en el Movimiento de Países No Alineados en el marco de la Guerra Fría. Las relaciones diplomáticas plenas se remontan a 1992.