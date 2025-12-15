Berlín imputa a un diputado de AfD por realizar el saludo nazi en el Parlamento alemán

Bandera de Alemania - Europa Press/Contacto/Michael Kuenne

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Berlín ha presentado cargos contra un diputado del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) por "utilizar símbolos de organizaciones inconstitucionales", al supuestamente haber realizado el saludo nazi en el Parlamento alemán, el Bundestag, durante una sesión en junio de 2023.

El acusado, de 60 años, tendrá que presentarse ante el tribunal del distrito de Tiergarten, puesto que el Bundestag levantó la inmunidad parlamentaria del diputado en octubre de este año, reza un comunicado publicado por la Fiscalía de la capital alemana en su página web.

Según ha indicado el organismo, saludó de esta forma --prohibida por la legislación alemana-- a un compañero de partido en el guardarropa de la entrada del edificio que acoge la sede del Parlamento de Alemania, siendo consciente de que esta forma de saludo "sería perceptible para otras personas".

El político, identificado como Matthias Moosdorf, de Sajonia, ha negado hasta ahora las acusaciones en su contra, llegando a calificarlas de "absurdas". En declaraciones a la agencia de noticias DPA, el expediente se basa en las declaraciones de una sola persona, un exdiputado socialdemócrata.

A mediados de septiembre, Moosdorf, exportavoz de política exterior de AfD en el Bundestag, fue condenado a pagar una multa interna de 2.000 euros tras realizar un viaje no autorizado a Rusia.