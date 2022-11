Biden espera tratar "claramente" con Xi cuestiones como Taiwán, Ucrania o los Derechos Humanos en China

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Joe Biden, tiene intención de "abordar claramente" con el presidente chino, Xi Jinping, cuestiones como las de Taiwán, Ucrania o los Derechos Humanos en China en la reunión que ambos mandatarios mantendrán este lunes en Bali.

"Creo que siempre he tenido conversaciones claras con él. Nunca ha habido malentendidos de lo que, de dónde estamos cada uno y creo que eso tiene una importancia crítica en nuestra relación", ha explicado Biden desde Nom Pen, en Camboya, antes de partir hacia Bali para participar en la cumbre del G-20.

Esta será la primera reunión presencial entre ambos dirigentes desde que Biden fue elegido presidente de Estados Unidos, aunque han mantenido varias conversaciones telefónicas.

Biden ha explicado que espera que la cita sirva para establecer "líneas rojas". "Conozco a Xi Jinping. He pasado más tiempo con él que cualquier otro dirigente mundial. Lo conozco bien. Me conoce. No hay... casi no hemos tenido malos entendidos. Solo tenemos que averiguar dónde están las líneas rojas y qué cosas son las más importantes para cada uno de nosotros para los dos próximos años", ha argumentado.

Xi llega reforzado tras lograr el mes pasado una histórica segunda reelección al frente del país asiático que le permitirá seguir en el timón de China durante cinco años más y con un entorno político formado mayoritariamente de aliados. "Sus circunstancias en casa han cambiado, por decir lo evidente", ha indicado Biden sobre Xi.

Precisamente Taiwán --asunto interno para China-- será uno de los posibles puntos de fricción, aunque también podrían surgir la relación con Rusia o los ensayos balísticos norcoreanos.