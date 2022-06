Biden es evacuado de su casa de Delaware por la entrada de una avioneta en zona restringida

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su esposa Jill han tenido que ser evacuados este sábado por el Servicio Secreto de su casa de Rehoboth Beach, en Delaware, tras detectarse la entrada de una avioneta privada en espacio restringido, aparentemente por accidente.

"Una avioneta privada ha entrado en el espacio aéreo restringido, todo apunta que por error. Se han adoptado medidas de precaución", ha explicado un portavoz de la Casa Blanca citado por el portal Politico. "No ha habido ninguna amenaza para el presidente ni para su familia", ha añadido.

Un portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, ha explicado que el incidente ha ocurrido antes de las 13.00 horas y que el avión ha sido de inmediato escoltado fuera de la zona restringida.

En cuanto fue detectada esta intrusión los Biden fueron trasladados a una estación de bomberos cercana, ha explicado a NBC News el jefe de la Estación de Bomberos de Rehoboth Beach, Chuck Snyder.

"La investigación preliminar ha revelado que el piloto no tenía el canal de radio correcto, no estaba siguiendo el NOTAMS (Informa a los Aviadores) que se ha emitido y no seguía su plan de vuelo publicado. El Servicio Secreto de Estados Unidos va a hablar con el piloto", ha explicado.