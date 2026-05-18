Bielorrusia realiza maniobras militares con armamento nuclear

Archivo - El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko. - -/Kremlin/dpa - Archivo

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Bielorrusia ha informado este lunes de que las Fuerzas Armadas han comenzado a realizar labores de entrenamiento militar con armamento nuclear para "mejorar la preparación" en el empleo de "medios de destrucción modernos que incluyen municiones especiales".

En un comunicado, ha indicado que se trata de una serie de ejercicios para el "empleo operativo de armas nucleares y de apoyo nuclear" que se están realizando "bajo la supervisión del jefe del Estado Mayor de las Fueras Armadas y del vice ministro de Defensa".

Estas maniobras buscan "perfeccionar el nivel de preparación del personal, verificar la disponibilidad de los medios de guerra y material de combate para el cumplimiento de las misiones y organizar el empleo de combate desde áreas no programadas", tal y como recoge el documento.

Para ello, han contado con la participación de unidades de las fuerzas responsables del uso de misiles y del Ejército del Aire. Además, se prevé poner en marcha medidas de cooperación con Rusia para la "entrega de munición nuclear". Estas actividades incluyen el traslado "secreto" de armamento a "grandes distancias", entre otras cuestiones.

Ante el creciente aumento de la tensión por la posible implicación de Bielorrusia en la invasión de Ucrania, Minsk ha asegurado que estas acciones "no van dirigidas a terceros países ni suponen una amenaza para la seguridad regional".

Por su parte, Moscú ha descartado que exista intención alguna de perpetrar "ataques" desde el territorio bielorruso y ha acusado a Kiev de buscar "un aumento de la tensión" con este tipo de declaraciones. "No son más que un intento de incitar aún más a la guerra y de aumentar la tensión", ha aclarado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov.

En este sentido, ha aclarado que Bielorrusia es un aliado de Rusia pero, ante todo, "un Estado soberano", unas declaraciones que llevan repitiéndose desde que comenzó la guerra hace ya más de cuatro años.