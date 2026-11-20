Archivo - Refugiados rohingyas en un campamento en Bangladesh (archivo) - Mohammed Shajahan / Zuma Press / Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Birmania han recalcado este viernes que el fallo emitido el jueves por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) condenando al país asiático por cometer un genocidio contra la minoría rohingya "no es justo", antes de hacer hincapié en que la propia decisión del tribunal no ha sido unánime y asegurar que Naipyidó no violó el Derecho Internacional durante sus operaciones en el estado de Rajine (oeste).

"De los 15 jueces, no todos estuvieron de acuerdo. Nueve respaldaron la decisión, mientras que seis se opusieron", ha señalado la portavoz de la Presidencia birmana, Jaing Jaing Soe. "Por lo tanto, no es una decisión unánime. Diría que no es justa", ha agregado en una rueda de prensa para emitir la primera reacción oficial de Naipyidó tras el fallo del tribunal internacional, tal y como ha recogido el portal birmano de noticias Eleven Myanmar.

Así, ha destacado que las autoridades birmanas han sido acusadas "injustamente" por la CIJ y ha defendido que cumplieron "plenamente" con las medidas provisionales emitidas por el tribunal, antes de argumentar que ha resuelto sus asuntos internos en línea con el Derecho Internacional", después de que el tribunal condenara al país por cometer un genocidio en el marco de las operaciones militares llevadas a cabo en 2017 contra la minoría musulmana rohingya en el estado de Rajine, donde murieron alrededor de 10.000 personas.

La corte resolvió que miles de estos civiles rohingyas fueron "asesinados de forma violenta durante operaciones de limpieza" en 2017, tal y como anunció el juez Yuji Iwasawa, que reconoció también ataques por parte de los insurgentes del Ejército de Salvación Rohingya de Arakán (ARSA, por sus siglas en inglés) contra puestos de control militares y civiles.

Las operaciones en cuestión comenzaron en 2016 tras varios ataques perpetrados por rebeldes del ARSA contra puestos fronterizos del Ejército birmano. En octubre de ese mismo año, los militares lanzaron una primera gran ofensiva en el norte de Rajine, la cual provocó denuncias por parte de Naciones Unidas sobre graves abusos de los Derechos Humanos.

La situación fue escalando hasta que en agosto de 2017 las Fuerzas Armadas pusieron en marcha una gran operación militar que se saldó con miles de muertos y provocó un éxodo masivo de unas 700.000 personas hacia Bangladesh --donde residen ahora más de 1 millón de refugiados rohingyas apátridas distribuidos en más de una treintena de campamentos del distrito de Cox's Bazar--.