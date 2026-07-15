Blanche reconoce "errores" en los archivos de Epstein, pero defiende la "transparencia" de la Administración Trump

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche - Europa Press/Contacto/Andrew Thomas

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, ha reconocido "errores" este miércoles en el proceso de redacción y publicación de los archivos relacionados con el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, si bien ha defendido la "transparencia" de la Administración Trump.

"Durante cuatro años, no se dijo ni una palabra sobre Jeffrey Epstein. La Administración Biden no hizo nada (...) Nosotros hemos sido extraordinariamente transparentes, no solo al facilitar los documentos, sino también al poner a disposición de cualquier miembro de este órgano versiones sin tachaduras", ha indicado durante su audiencia de confirmación en el cargo llevada a cabo en el Congreso.

Blanche ha asegurado así que si, tras revisar los materiales sin censurar, "algún miembro tenía alguna duda sobre por qué se había ocultado cierta información", se lo comunicaba a la Administración Trump y "atendían" dicha solicitud.

No obstante, ha reconocido que durante el proceso de publicación y revisión --que ha catalogado de tarea "hercúlea"--, se "cometieron errores", por lo que los funcionarios tuvieron que "corregir aproximadamente el 1% de las tachaduras". "Teníamos a decenas de abogados a nuestra disposición", ha dicho.

"Siempre que supimos que el nombre de alguna víctima no había sido ocultado, retiramos el documento de inmediato y lo corregimos tan pronto como pudimos. Eso no justifica los errores, de los cuales asumo la responsabilidad, pero sí significa que intentamos subsanarlos", ha explicado, agregando que tuvieron que revisar alrededor de seis millones de páginas.

Por otro lado, ha reiterado que "nunca" dejarán de hacer "todo lo posible para procesar a cualquiera que haya cometido delitos" contra estas mujeres. "Hemos hablado con más de 30 representantes de decenas de víctimas desde que comenzó este proceso. A cualquier víctima que esté aquí hoy, le recomiendo que se reúna con el FBI, ya sea ella misma o sus abogados", ha indicado.

La ex fiscal general Pam Bondi señaló como último responsable de supervisar la publicación a su entonces 'número 2', Blanche, nombrado de forma interina después de que ella abandonara el cargo. Fuentes gubernamentales citadas por la cadena de televisión NBC News aseguraban que se trataba de un despido ante la frustración del magnate republicano sobre la gestión de los papeles de Epstein.

La polémica sobre el caso del fallecido empresario estalló después de que la cartera dirigida entonces Bondi informara en julio de 2025 que no haría pública más información sobre el pederasta, si bien una ley bipartidista obligó posteriormente al Departamento de Justicia a difundir tres millones de documentos en los que se menciona a importantes figuras públicas, incluyendo al propio Trump.