Los bloques regionales africanos celebrarán la semana que viene una nueva cumbre virtual sobre la crisis en RDC

La reunión pretende consolidar una hoja de ruta a partir del "proceso de paz unificado" anunciado en febrero en Tanzania

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Kenia, William Ruto, y su homólogo zimbabuense, Emmerson Mnangagwa, han acordado la celebración, la próxima semana, de una nueva cumbre a distancia entre los bloques regionales de la Comunidad de África Oriental y la Comunidad de Desarrollo de África Austral para tratar la crisis en el este de República Democrática del Congo (RDC), donde las milicias del Movimiento 23 de Marzo continúan su avance por la frontera oriental del país entre esfuerzos infructuosos para concretar un alto el fuego.

"La EAC y la SADC están firmemente comprometidas a implementar las resoluciones de nuestra cumbre conjunta celebrada el mes pasado en Dar es Salaam", ha manifestado Ruto en una declaración emitida después de una reunión en Windhoek (Namibia) con su homólogo zimbabuense, también actual presidente de la SADC.

La cumbre de Dar es Salaam, celebrada el 8 de febrero en la ciudad que sirve como sede del Gobierno de Tanzania, combinó los anteriores procesos de paz de Nairobi (Kenia) y Luanda (Angola) bajo una iniciativa unificada ahora denominada "Proceso de Dar es Salaam" con la intención de "armonizar" los esfuerzos regionales para llevar la paz al este del Congo.

"Nuestro principal objetivo es abordar la crisis y lograr una paz duradera", ha asegurado Ruto en su cuenta de la red social X, con vistas a un encuentro todavía sin fecha concreta, que contará con la participación de los tres mediadores designados: el ex presidente keniano Uhuru Kenyatta, el ex presidente nigeriano Olusegun Obasanjo y el ex primer ministro etíope Hailemariam Desalegn.

Hace un par de días, el M23 se hizo con el control de la localidad de Walikale, la capital del territorio homónimo. Con su conquista, el M23 ya controla cuatro de las seis capitales de territorio de la provincia de Kivu Norte, entre ellas la capital provincial, Goma.

Las milicias, acusadas de ser un brazo armado de Ruanda -- algo que Kigali desmiente categóricamente -- están recorriendo ahora mismo la frontera del este del país para consolidar sus posiciones en torno a localidades mineras en medio de la enésima crisis de desplazados en la zona desde la reanudación de los combates contra el Ejército en 2022.

El Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR) ha avisado de que, en menos de tres meses, "el número de congoleños que han huido a países vecinos ha superado los 100.000", según su portavoz, Eujin Byun.

"En la ciudad de Goma, en Kivu Norte, y sus alrededores, los asentamientos que anteriormente albergaban a 400.000 desplazados internos han sido destruidos, dejando a familias abandonadas, sin refugio ni protección", ha añadido este viernes en Ginebra (Suiza).