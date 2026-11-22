Reunión entre Bolivia y Chile, en la XXIII Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas, celebrada el viernes 20 de noviembre en Santiago de Chile - MINISTERIO DE EXTERIORES DE BOLIVIA EN X

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bolivia y Chile han dado un nuevo paso hacia el restablecimiento de relaciones a nivel de embajadores --interrumpidas desde 1978-- a partir de nuevos proyectos de integración digital, comercio, energía, seguridad y acceso a puertos del Pacífico, con los que ambos Gobiernos buscan avanzar hacia la "normalización de las relaciones diplomáticas".

Los nuevos proyectos se han recogido en un comunicado tras la XXIII Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas, celebrada el pasado viernes en Santiago de Chile, por primera vez en 16 años, a la que han acudido los viceministros de Exteriores, el boliviano Carlos Paz y el chileno Patricio Torres, según ha recogido el diario boliviano 'El Deber'.

El documento reconoce "diferencias históricas", pero plantea abordarlas con una "visión de futuro, pragmatismo y gradualidad". Sí bien no anuncia el intercambio de embajadores ni fija un plazo para hacerlo, si establece ocho ejes de trabajo.

Las delegaciones han examinado la agenda bilateral en su conjunto. En materia de integración física y conectividad, se ha revisado la implementación del régimen de libre tránsito, la reserva del Oleoducto Sica Sica-Arica, el acceso de Bolivia a la fibra óptica, la interconexión eléctrica y la gestión integral de los recursos hídricos transfronterizos. En el ámbito económico, se han tratado el inicio de las negociaciones para modernizar el Acuerdo de Complementación Económica (ACE 22), así como la cooperación en inversiones, comercio bilateral, minería y turismo.

Asimismo, ambos países han reiterado su compromiso con la cooperación en seguridad fronteriza y con la lucha contra la trata de personas y la delincuencia organizada transnacional, en el marco del Compromiso Regional de Santiago. Además, han revisado los avances en cooperación consular y migratoria, gestión del riesgo de desastres, salud y cultura.

Este acercamiento responde al mandato de los presidentes Rodrigo Paz y José Antonio Kast, acordado durante la visita oficial del mandatario chileno a La Paz el pasado 16 de octubre. En aquel encuentro, Kast se convirtió en el primer jefe de Estado de Chile en viajar oficialmente a Bolivia en 71 años. Ambos países suscribieron acuerdos en materia de comercio, conectividad, minería y energía.

La ausencia de embajadores se remonta a la ruptura diplomática de 1962, interrumpida únicamente por un breve restablecimiento entre 1975 y 1978. La reivindicación marítima de Bolivia sigue siendo la principal diferencia entre ambos países, pese a que la Corte Internacional de Justicia falló que Chile no tiene la obligación jurídica de negociar una salida soberana al mar.