Bolivia extradita a Brasil a un importante capo del grupo criminal brasileño PCC

Archivo - Bandera de Bolivia (Archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Bolivia han extraditado este miércoles a Brasil a Gerson Palermo, considerado como uno de los líderes de la organización criminal brasileña Primer Comando Capital (PCC), que permanecía prófugo de la Justicia desde 2020 tras ser condenado en el país vecino por delitos de narcotráfico.

Palermo, sobre el que pesa una condena de casi 126 años de prisión, ha sido entregado este miércoles a las autoridades brasileñas en el aeropuerto Viru Viru en el marco de un fuerte contingente de seguridad organizado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELN), según ha recogido 'La Nación'.

El comandante de la FELCN, David Gómez, ya confirmó en la víspera que Palermo --quien tenía activa una alerta de Interpol y fue identificado por la Justicia como líder de una organización criminal vinculada al tráfico transnacional de cocaína-- había sido detenido en un operativo conjunto con la Policía Federal de Brasil.

Palermo se encontraba prófugo desde abril de 2020, cuando obtuvo un recurso de 'habeas corpus' durante un receso judicial. La decisión permitió al narcotraficante abandonar la prisión de máxima seguridad de Campo Grande (en Mato Grosso do Sul, Brasil) para cumplir la condena en arresto domiciliario. Apenas cinco horas después de su excarcelación, rompió su tobillera electrónica y huyó.