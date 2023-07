Bolsonaro niega haber participado en el supuesto plan para impedir que Lula llegara a la Presidencia

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ha negado este miércoles haber participado en el supuesto plan para impedir que el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, llegara a la Presidencia.

Bolsonaro ha estado cerca de dos horas declarando ante la Policía Federal en el caso que investiga un intento de golpe de Estado. Tras la audiencia, ha declarado a los medios de comunicación que desconocía el plan del senador Marcos do Val.

Este senador, del conservador partido Podemos, aseguró en febrero que Bolsonaro buscó convencerle para dar un golpe de Estado, aprovechando su experiencia militar, durante una reunión que mantuvieron con el exdiputado Daniel Silveira, ahora detenido. El hijo mayor de Bolsonaro, el también senador Flavio Bolsonaro, confirmó la existencia de aquella reunión, que tuvo lugar en diciembre, pero descartó que el tema de la reunión fuera constitutivo de delito.

Es por ello que el expresidente ha negado tener ningún vínculo con Do Val, aunque sí ha admitido haber participado en dicha reunión: "No pasó nada el 8 de diciembre. También porque no tenía relación con Marcos do Val (...) ¿Por qué iba a articular un golpe con un senador al que vi solo una vez en una reunión?". Así, ha agregado que "no se acordó nada" y que "no había ningún plan".

Bolsonaro recibió al senador en el Palacio de la Alvorada, a solicitud de Silveira, la conversación duró unos 30 minutos y el entonces dirigente brasileño permaneció en silencio durante la reunión, según su abogado, Fabio Wajngarten.

Al ser preguntado sobre si Do Val se habría inventado la historia, Bolsonaro ha señalado que tendrá que "responder por sus acciones", pero que no tiene intención de demandarlo por difamación, recoge el periódico 'Correio Brazilense'.