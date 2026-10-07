Bolsonaro propone cambiar la Constitución para acabar con el sistema de reelección en Brasil

El candidato Flávio Bolsonaro y su esposa Fernanda, en un acto de campaña. - Leandro Chemalle/TheNEWS2 via ZU / DPA

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato presidencial Flávio Bolsonaro ha matizado este miércoles que su idea de modificar la Constitución y "redemocratizar el país" pasa por reformar el Tribunal Supremo y poner fin a la reelección, después de que incluso desde círculos conservadores alertaran de que esta retórica podría lanzar un mensaje autoritario.

Flávio ha cuestionado que Brasil sea una democracia "plena" y ha defendido aplicar reformas constitucionales "que son posibles", entre ellas la de la judicatura, una aspiración que no ha escondido durante la campaña y que incluye un mayor control de la corte y un proceso de 'impeachment' contra el juez instructor de la mayoría de casos contra el clan Bolsonaro, Alexandre de Moraes.

"Es necesaria una reforma del Poder Judicial. Estoy a favor de reducir la edad de responsabilidad penal; esto debe hacerse mediante una enmienda constitucional. Hay aspectos de la reforma tributaria que deben modificarse (...) y por supuesto, se acabó la reelección", ha enumerado el ganador de la primera vuelta.

Flávio ha prometido "estabilidad" y "paz" para todas aquellas personas que trabajen. "Habrá seguridad jurídica, respeto a la Constitución. Todo volverá a la normalidad. Brasil tiene que volver a la normalidad", ha dicho.

Así, ha incidido en que va a utilizar "el capital político de un presidente recién elegido" para acabar con la reelección, asegurando que, a diferencia del actual Gobierno, él no aspira a perpetuarse en el poder. "Se trata de dar ejemplo", ha afirmado el candidato ultraconservador.

No obstante, ha aclarado que corresponde al Congreso tomar una decisión al respecto. "Se respetará el proceso legislativo y la mayoría decidirá qué camino tomar", ha zanjado en declaraciones a los medios, según recoge la prensa brasileña.

En la víspera, el hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro afirmó que en caso de salir elegido el 25 de octubre iba a utilizar la mayoría conservadora en el Congreso para cambiar la Constitución y "democratizar" el país sin dar más detalles sobre qué cuestiones pretendía modificar.

"Siempre actuaré con moderación, con respeto por la política y honrando y respetando a cada segmento de la sociedad representado aquí por estos parlamentarios", ha respondido así Flávio este miércoles a las críticas y temores que aquellas declaraciones han suscitado.

RESPALDO DE PARTIDOS A LA DERECHA

Flávio ha recibido además este jueves la confirmación de que tres partidos conservadores como União Brasil y Progresistas (PP) --que conforman además la poderosa bancada del 'centrão' en el Congreso-- Partido Novo, que sí presentó candidato en la primera vuelta, pedirán el voto para él en segunda vuelta.

Por su parte, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha utilizado sus redes sociales este miércoles para pedir a sus seguidores que hagan campaña a favor de evitar el "retroceso" regrese al país con la victoria de Flávio Bolsonaro.

"A quienes les gusta Brasil, a quienes les gusta la educación, la democracia, quienes quieren tener un empleo de calidad, seguir estudiando y ver a Brasil crecer, quien necesite mejorar su vida, vamos a las calles", ha animado Lula, quien se ha mostrado convencido de ganar el día 25 de octubre. "No podemos permitir que el retroceso regrese a este país", ha dicho.