Un bombardeo israelí contra un edificio de apartamentos mata a cuatro personas en la ciudad de Gaza

Secuelas de un bombardeo israelí en la Franja de Gaza, a 20 de junio de 2026 - Europa Press/Contacto/Belal Osama

MADRID 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han muerto este sábado en la Franja de Gaza, entre ellas dos niñas, a causa de un bombardeo israelí en la ciudad de Gaza, en medio de nuevos ataques del Ejército de Israel contra varios puntos del enclave, que está bajo un teórico alto el fuego.

Fuentes médicas han confirmado a la agencia de noticias palestina Sanad el balance provisional del bombardeo que ha alcanzado uno de los edificios que todavía quedaban en pie en la conocida avenida de Thalatheny.

El Ministerio de Salud gazatí recuerda, en su último balance, que más de 1.000 palestinos (1.007, concretamente) han muerto durante el último alto el fuego que comenzó en octubre del año pasado en bombardeos israelíes que han dejado además 3.165 fallecidos.

Un total de 73.018 han muerto y 173.273 han resultado heridos en ataques israelíes desde el estallido de la guerra de Gaza en octubre de 2023.

Un quinto palestino ha muerto este sábado en otro bombardeo israelí efectuado en el norte de la ciudad de Gaza, concretamente en la rotonda de Al Safatawi, informa también Sanad.