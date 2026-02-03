Los bomberos "contienen" un incendio desatado en un importante bazar en la capital de Irán, Teherán

Bomberos trabajan en un bazar incendiado en el oeste de la capital de Irán, Teherán (archivo) - Europa Press/Contacto/Xinhua

Los bomberos de Irán han logrado "contener" este martes un incendio de grandes proporciones desatado horas antes en un importante bazar situado en el barrio de Yanat Abad, en el oeste de la capital, Teherán, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.

El portavoz del Departamento de Bomberos de Teherán, Jalal Maleki, ha asegurado que "el incendio en el bazar de Yanat Abad ha sido contenido", tal y como ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB. "No tenemos por ahora informaciones sobre víctimas", ha agregado.

Asimismo, ha asegurado que los bomberos llegaron al lugar "menos de siete minutos después" del inicio del incendio y ha detallado que en el lugar estaban operativos 200 puestos en el momento en el que se desataron las llamas, sin que por ahora estén claras las causas del suceso.