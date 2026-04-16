Los bomberos extinguen un incendio en una de las dos refinerías de Australia

Daños tras un incendio en la refinería Viva Energy Geelong en Corio, una de las dos con las que cuenta Australia - Jay Kogler/AAP/dpa

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de Australia han logrado extinguir este jueves un incendio en una de las dos refinerías del país tras trece horas activo, un suceso que se ha saldado sin víctimas y que ha causado afectaciones a las labores en las instalaciones, que han suspendido sus operaciones por motivos de seguridad.

El incendio estalló durante la jornada del miércoles en la refinería de Viva Energy en Corio, que suministra cerca del 10% del combustible de Australia, permaneciendo activo durante toda la madrugada hasta que ha podido ser controlado a primera hora de este mismo jueves, según las autoridades.

"El incendio ha sido extinguido y el incidente se considera bajo control desde las 12.04 horas (hora local)", ha dicho Fire Rescue Victoria, que ha apuntado a través de un comunicado que las llamas habrían sido causadas por "un fallo en el equipamiento", algo que "será investigado en profundidad" por las autoridades y la empresa.

Así, ha sostenido que "la producción de diésel y combustible continúa, si bien ha sido reducida por motivos de seguridad". "Los bomberos siguen en el lugar y seguimos supervisando la situación y trabajando con Viva Refinery y agencias asociadas para garantizar la seguridad de las operaciones en el lugar", ha apostillado.

Por su parte, el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ha reseñado que las autoridades "seguirán trabajando con la compañía para hacer todo lo posible para garantizar que todo lo que esté desconectado vuelva a ser conectado cuanto antes", según ha informado la cadena de televisión australiana ABC.

Viva Energy Group Limited ha remarcado en un comunicado que se ha tratado de "un incendio significativo" en la refinería de Geelong, al tiempo que ha garantizado que "todo el personal ha sido localizado y no hay heridos".

"Aún se desconoce el alcance de los daños en la refinería, algo que se investigará una vez que sea seguro hacerlo", ha dicho la empresa, que ha confirmado que "la planta continúa operando, aunque con una producción reducida".

"Prevemos que los impactos afectarán principalmente la producción de combustible y combustible para aviones, si bien es necesario evaluar y comprender los daños", ha explicado, al tiempo que ha esgrimido que "no hay un impacto inmediato en el suministro de combustible" y que "espera compensar cualquier pérdida de producción mediante su programa de importación de combustible".