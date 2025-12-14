Boric hace un llamamiento a la participación antes de votar en las presidenciales de Chile

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, ha ejercido este domingo su derecho al voto en el Liceo Industrial Armando Quezada Acharán de Punta Arenas y ha hecho un llamamiento a la participación en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas que se celebran este domingo.

"¡A votar! A seguir construyendo nuestra democracia", ha afirmado en una escueta declaración a los medios de comunicación a la entrada del colegio electora, según recoge el diario 'El Mercurio' en su edición digital.

Boric ha llegado caminando y con su hija Violeta en brazos al colegio electoral poco después de las 9.00 horas, una hora después de la apertura de urnas. También ha estado acompañado por su pareja, Paula Carrasco.

El mandatario ha ha puesto en valor la labor del Servicio Electoral (SERVEL) y los vocales de mesa. "Hoy por última vez como Presidente de la República he ejercido mi derecho a voto, una oportunidad para recalcar que este derecho y deber no debemos darlo nunca por sentado, debemos protegerlo, respetarlo y honrarlo", ha declarado.

"También debemos estar conscientes de la responsabilidad que implica: nuestra decisión incide en el destino compartido de nuestra patria", ha añadido.

Al ser interrogado sobre si la votación se puede vincular a su gestión, Boric ha rechazado el argumento. "Yo no creo que esto se trate de un plebiscito al Gobierno o no. Acá Chile está decidiendo por su futuro. Los candidatos en disputa han presentado sus propuestas al país y los chilenos y chilenas van a decidir en cuanto a lo que esperan para el futuro de Chile", ha resaltado.

Igualmente ha votado el expresidente Ricardo Lagos, en su caso acompañado por su hija Francisca. Lagos ha ejercido su derecho en el Liceo Insuco de Santiago de Chile.

En esta segunda vuelta se enfrentan el candidato de extrema derecha José Antonio Kast y la candidata de izquierdas y oficialista Jeannette Jara. Jara, de 51 años, fue la opción más votada en la primera vuelta del 16 de noviembre con el 26,9 por ciento de los votos, pero su rival, Kast (23,93 por ciento) cuenta con sumar el apoyo de los otros tres candidatos de derecha tras recibir su respaldo explícito.