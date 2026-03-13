Borrell cree que Trump no ha valorado "bien" las consecuencias de la guerra con Irán

Archivo - El ex Alto Representante de la UE, Josep Borrell, en un acto en Madrid. - Europa Press/Contacto/Ignacio Lopez Isasmendi

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ex Alto Representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea y exministro socialista, Josep Borrell, cree que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha valorado "bien" las consecuencias de la guerra con Irán, en un conflicto que, según ha avisado, puede paralizar el suministro de petróleo y dejar sin comida a los países del Golfo, por un posible "cierre" del estrecho de Ormuz.

"No sé cuáles han sido sus cálculos, pero probablemente las consecuencias de esta guerra no las debía tener bien valoradas", ha señalado sobre Trump en declaraciones a los medios tras su participación en el foro 'El nuevo (des)orden mundial' organizado este viernes en Madrid por la escuela Next Educación.

Borrell se ha referido a la situación en el estrecho de Ormuz, donde el transporte marítimo se ha reducido drásticamente como consecuencia de los ataques iraníes a los barcos que atraviesan este estratégico paso, en el marco de las represalias iraníes por la ofensiva lanzada contra la República Islámica el pasado 28 de febrero.

El que fue jefe de la diplomacia europea ha indicado que desconoce si Irán tiene la capacidad para desplegar las capacidades militares necesarias para el cierre de Ormuz, un escenario que, espera, no se produzca, ya que dejaría sin comida a los países del Golfo. "El 80% de los alimentos que consumen entran por ese punto", ha indicado.

En este sentido, ha criticado las "cínicas" declaraciones en redes sociales del presidente de Estados Unidos, quien presumía este jueves de que su país gana mucho dinero con la subida de los precios del crudo. "Cuando los precios del petróleo suben, ganamos mucho dinero", dijo Trump.

ISRAEL HACE EN LÍBANO "MÁS O MENOS LO MISMO QUE EN GAZA"

Sobre la extensión del conflicto en Oriente Próximo, Borrell se ha referido a la situación en Líbano, donde el Ejército israelí ha lanzado una ofensiva militar en respuesta al disparo de proyectiles por parte del partido-milicia chií Hezbolá como represalia por el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Jamenei, y ha afirmado que Israel está haciendo en ese país "más o menos lo mismo que en Gaza".

"En Gaza han destruido todo, pero llevan un par de años", ha asegurado, para añadir después que no ha habido "ninguna graduación" en la respuesta militar israelí contra el enclave palestino ni contra Líbano, donde la intensidad de los bombardeos "es tremenda".

LA RESPUESTA DE LA UNIÓN EUROPEA

Borrell ha analizado la respuesta de la Unión Europea ante el "imperialismo" de Washington, mostrándose especialmente crítico con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen por sus declaraciones en materia de política exterior, competencias que, según ha recordado, no le corresponden de acuerdo a los tratados de la Unión.

"Tendrían que haberla nombrado Alta Representante, que parece que es lo que le gusta", ha ironizado el ex responsable de Exteriores del bloque.

En todo caso, ha enmarcado algunas posiciones "muy condescendientes" con Trump en el temor de algunos líderes de la UE a que Washington corte la ayuda a Ucrania en el marco de la guerra lanzada por Rusia, conflicto que ve "estancado".

Sobre este asunto, ha señalado que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha dado prueba "de una extraordinaria coherencia con sus posiciones" en su negativa a que el Ejército estadounidense emplease las bases españolas en la guerra con Irán.

Así, ha admitido que España rompe la unidad que existe en la UE en lo referido a las posturas sobre Israel y Estados Unidos, al igual que lo hace el Gobierno húngaro en la posición sobre Rusia, pero ha subrayado que es "injusto" comparar estos dos casos, porque España es el país "más europeísta" que existe.

El ex Alto Representante ve en estos ejemplos un reflejo de la dificultad de encontrar posiciones comunes en Europa que, sin embargo, no cree que sea la región más fragmentada del mundo. Ha apuntado a América Latina, donde las diferencias ideológicas entre los gobiernos y la inestabilidad interna de los Estados dificultan su inserción en los circuitos internacionales.