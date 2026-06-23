Borrell denuncia la falta de "solidaridad" con Kallas de la comisaria enviada a Israel

Archivo - El ex Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, en un foro en Madrid. - Europa Press/Contacto/Ignacio Lopez Isasmendi

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ex Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior y exministro español, Josep Borrell, ha denunciado este martes la falta de "solidaridad" de la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica, con la jefa de la diplomacia, Kaja Kallas, durante su reciente viaje a Israel después de que la Comisión Europea no aclarara si criticó en sus contactos la ruptura diplomática con Kallas tras el choque con las autoridades israelíes.

"Israel declara 'persona non grata' a Kaja Kallas por supuesta actitud antisemita y al día siguiente su colega la comisaria Dubravka Suica se planta en Tel Aviv e intercambia sonrisas y ningún reproche con Gideon Saar", ha criticado en redes sociales el exjefe de la diplomacia comunitaria, ironizando con la postura de Bruselas: "menuda muestra de solidaridad y coordinación en la UE".

Este mismo martes, el Ejecutivo europeo no ha detallado si durante el viaje a Israel la comisaria para el Mediterráneo llevó a la cita con el presidente, Isaac Herzog, y con el ministro de Exteriores, Gideon Saar, la ruptura diplomática que este último anunció la semana pasada con la Alta Representante de la UE.

La portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Paula Pinho, se ha limitado a responder que "esto forma parte de la naturaleza de este tipo de conversaciones", aunque no ha ofrecido más detalles sobre si Suica llevó el tema a sus contactos.

El viaje de la responsable comunitaria de Mediterráneo tiene lugar apenas unos días después de que el ministro de Exteriores de Israel proclamara que cortaba "todos los contactos" con Kallas, sucesora de Borrell, por supuestamente comparar al país con la Sudáfrica del Apartheid.

En respuesta, la jefa de la diplomacia europea reivindicó en otro mensaje en redes el diálogo como "base de la diplomacia" y también reafirmó la condena de la Unión Europea a los "asentamientos ilegales" israelíes en Cisjordania. Un poco más tarde, preguntada sobre si realmente había comparado las acciones de Israel con el Apartheid sudafricano, eludió responder esgrimiendo que ya tiene que lidiar "todas las semanas" con polémicas por sus declaraciones privadas.