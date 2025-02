Bosnia deporta a Polonia a un ruso acusado de coordinar sabotajes contra Varsovia

February 13, 2025, Warszawa, Warsaw, POLAND: 13.02.2025 WARSZAWA.SPOTKANIE PREMIERA DONALDA TUSKA Z CEO GOOGLE I ALPHABET SUNDAREM PICHAIEM.13/02/2025 WARSAW MEETING OF PRIME MINISTER DONALD TUSK WITH GOOGLE AND ALPHABET CEO SUNDAR PICHAI.N/Z PREMIER DONA - Europa Press/Contacto/Antoni Byszewski/Fotonews