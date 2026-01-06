Brasil anuncia el envío de ayuda a Venezuela tras el ataque de EEUU

Archivo - El ministro de Sanidad de Brasil, Alexandre Padilha. - Europa Press/Contacto/Leco Viana, Leco Viana

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Sanidad de Brasil, Alexandre Padilha, ha anunciado el envío de un paquete de ayuda a Venezuela, principalmente con material sanitario, tras el ataque perpetrado el fin de semana por Estados Unidos y que derivo en la captura del presidente del país, Nicolás Maduro.

Padilha ha indicado que entre estos materiales destacan los equipos y medicamentos destinados a pacientes con problemas renales dado que las acciones del Ejército estadounidense se saldaron con la destrucción de un centro de distribución.

Así, ha destacado la "solidaridad brasileña", que responde "tanto a razones humanitarias como a la necesidad de proteger la salud a nivel regional". "Estamos buscando movilizar, utilizando la estructura del SUS (Sistema Único de Salud) y empresas privadas, insumos para diálisis y medicamentos, y brindaremos ese apoyo al pueblo venezolano, cuyo centro de distribución fue atacado", ha afirmado en un comunicado.

El ministro ha explicado que Venezuela cuenta con aproximadamente 16.000 pacientes en tratamiento de diálisis, lo que representa cerca del 10 por ciento del número de pacientes en Brasil, donde casi 170.000 personas reciben diálisis permanente a través del sistema público.

Padilha, que ha insistido en la importancia de tomar medidas para evitar el "colapso" del sistema sanitario venezolano, ha hecho hincapié en que Brasil "tiene frontera" con Venezuela, por lo que cualquier problema sanitario podría afectar a la población brasileña.