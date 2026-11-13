El brote de ébola en RDC roza las barreras de los 11.200 casos y los 5.500 muertos en poco menos de seis meses

Trabajadores sanitarios en la provincia de Ituri, en el noreste de República Democrática del Congo (RDC), en el marco del brote de ébola declarado a mediados de mayo en el país africano (archivo) - Xin Huashefa / Xinhua News / Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El brote de ébola declarado hace poco menos de seis meses en el este de República Democrática del Congo (RDC) roza ya las barreras de los 11.200 casos y los 5.500 muertos, tras convertirse en el más mortífero en la historia del país y mantener una progresión que podría convertirlo próximamente en el más mortal a nivel mundial.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha apuntado en su último boletín epidemiológico que hasta la fecha se han registrado 11.197 casos y 5.471 muertos, un balance que incluye 83 contagios y 38 fallecidos durante las últimas 24 horas, para una letalidad global del 48,9%.

Asimismo, ha señalado que en estos momentos hay 1.676 personas hospitalizadas o en aislamiento a causa del virus, mientras que 3.045 se han recuperado de la enfermedad. Además, la tasa de seguimiento de los contactos es del 80,9%, en medio de una respuesta afectada por la inseguridad y la escasez de recursos.

La provincia de Ituri, una de las ocho afectadas --junto a Kivu Norte, Kivu Sur, Tshopo, Alto Uélé, Bajo Uélé, Ubangi Norte y Ubangi Sur--, sigue siendo el epicentro del brote, con un 69,3% del total de casos, una cifra que ha ido a la baja durante las últimas semanas por la expansión de la enfermedad y los avances relativos en la contención del virus en esta zona de RDC.