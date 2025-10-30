Bruselas anuncia nueve millones para ayudar a los desplazados por el conflicto en RDC

BRUSELAS 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha anunciado este jueves nueve millones de euros en ayuda humanitaria para asistir a los colectivos afectados por el conflicto en República Democrática del Congo (RDC), con el fin de responder a las trágicas necesidades humanitarias del país.

El compromiso europeo llega en el marco de la conferencia en París en apoyo de la paz y la prosperidad en la región de los Grandes Lagos a la que acude la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas.

El conflicto en el país africano ha provocado desplazamientos masivos lo que repercute en el aumento drástico de las necesidades de suministros esenciales como alimentos, agua y refugio, además de incrementar los riesgos de protección para grupos ya vulnerables, como mujeres y niños.

Estos fondos se suman a los 120 millones de euros en ayuda humanitaria destinada este año por la Unión Europea a la región de los Lagos, con especial atención al este de la RDC.