Bruselas aplaude la orden de Trump que aplica el pacto arancelario sin aludir a sus últimas amenazas

BRUSELAS 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El comisario de Comercio europeo, Maros Sefcovic, ha aplaudido la orden ejecutiva firmada el viernes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que consagra el acuerdo arancelario pactado entre ambas partes, sin aludir no obstante a las nuevas amenazas vertidas por el magnate republicado a raíz de la multa millonaria a Google.

Bruselas y Washington suscribieron en agosto un pacto con el que los productos europeos exportados a Estados Unidos quedaban sujetos a un arancel general del 15 por ciento, con excepciones sectoriales para el acero y el aluminio, sobre los que sigue pesando un gravamen del 50 por ciento.

Trump ha llamado por escrito a aplicar este nuevo marco y, para Sefcovic, se trata de "un paso crucial". "Allana el camino para que los aranceles sobre coches y piezas caigan al 15 por ciento y garantiza exenciones clave del limite del 15 por ciento", ha señalado el negociador europeo en redes sociales.

"Cumpliendo juntos los compromisos, podemos lograr beneficios duraderos para ambas partes", ha reivindicado en su mensaje.

Sin embargo, el hito se ha visto empañado por unas nuevas amenazas de Trump, que ha abierto la puerta a adoptar medidas de represalia para responder a la multa de 2.950 millones al gigante tecnológico Google por prácticas abusivas. El mandatario ha vinculado la sanción con otras acciones supuestamente "discriminatorias" contra empresas estadounidenses.