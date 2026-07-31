Bruselas avisa de que el cierre de fronteras interiores en Schengen debe notificarse y justificarse ante la UE

Archivo - Las banderas de la Unión Europea ondean frente al edificio Berlaymont en Bruselas, sede de la Comisión Europea - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha recordado este viernes que el Código de Fronteras Schengen permite a los Estados miembro restablecer de forma excepcional y temporal los controles en las fronteras interiores, aunque únicamente como "último recurso" ante una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior y con la obligación de notificar la medida a las instituciones europeas y al resto de socios comunitarios, tras la decisión de Italia de cerrar las conexiones marítimas y aéreas con España por la crisis migratoria en Ceuta.

"Las normas prevén que los Estados miembros puedan reintroducir excepcional y temporalmente controles en las fronteras interiores como último recurso para hacer frente a amenazas graves para el orden público o la seguridad interior", ha señalado un portavoz comunitario, quien ha añadido que, cuando ese riesgo sea "imprevisible" y requiera una actuación inmediata, se podrán aplicar esas medidas.

En cualquier caso, el Ejecutivo comunitario ha precisado que el país que adopte esta decisión deberá informar a la Comisión Europea, al Consejo, al Parlamento Europeo y al resto de Estados miembro, además de justificar que concurren las circunstancias previstas en la normativa para activar este mecanismo.

En cuanto al cierre de las conexiones marítimas anunciado por Italia, el Ejecutivo comunitario ha precisado que, aunque el Código de Fronteras Schengen permite restablecer de forma excepcional la vigilancia en las fronteras marítimas interiores, Ceuta y Melilla ya están sujetas al régimen específico previsto en el artículo 41, por lo que quienes salen de ambas ciudades autónomas con destino al resto del espacio europeo deben someterse a las verificaciones correspondientes.

"En estos momentos no se están produciendo desplazamientos posteriores desde Ceuta. La prioridad es controlar la situación y garantizar el retorno de las personas a Marruecos. Ceuta y Melilla están sujetas a un régimen especial", ha añadido el portavoz, quien ha insistido en que la respuesta inmediata pasa por estabilizar la crisis sobre el terreno y asegurar el regreso de quienes han cruzado irregularmente desde el país magrebí.