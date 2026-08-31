Bruselas avisa a Serbia de que glorificar a "criminales de guerra" como Mladic "no tiene cabida" en la UE

El general serbobosnio Ratko Mladic durante su juicio ante el Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia, a 22 de noviembre de 2017 - TPIY/FLICKR

BRUSELAS, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha advertido este lunes a Serbia de que "cualquier glorificación de criminales de guerra" contradice "los valores europeos más fundamentales" y "no tiene cabida" en la Unión Europea, después de que el Gobierno serbio haya anunciado planes para celebrar un funeral de Estado al excomandante serbobosnio Ratko Mladic, conocido como 'el carnicero de Bosnia'.

"La Comisión considera que cualquier glorificación de criminales de guerra contradice los valores europeos más fundamentales y no tiene cabida en la UE ni en los países candidatos a la Unión Europea", ha indicado un portavoz del Ejecutivo comunitario a Europa Press.

Las declaraciones del portavoz comunitario tienen lugar después de que la semana pasada el ministro de Justicia de Serbia, Nenad Vujic, planteara la posibilidad de que Ratko Mladic, quien fue condenado en 2017 por crímenes de guerra y lesa humanidad acometidos durante el conflicto armado (1992-1995), sea enterrado con honores de Estado.

"El general Mladic es un general y los protocolos son conocidos. Su papel también es conocido, pero lo que le corresponde al general Mladic se respetará sin duda", apuntó el ministro en una entrevista con la cadena serbobosnia ATV.

La Unión Europea mantiene conversaciones de adhesión con Serbia desde 2014, y también tiene procesos abiertos con otros países candidatos de los Balcanes como Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Albania y Montenegro.

No obstante, el país presidido por Aleksandar Vucic no termina de avanzar en su proceso de integración al club comunitario por la falta de reformas y porque rehuye el alineamiento con Bruselas en materia de política exterior, como por ejemplo no criticando la invasión rusa de Ucrania.